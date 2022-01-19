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Сертификаты о вакцинации больше не нужны. Великобритания отменила вакцинные паспорта и маски

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Британский премьер объявил об отмене всех коронавирусных ограничений, разработанных из-за штамма «омикрон». Об этом 19 января сообщает газета The Guardian.

«Введенные правила перестанут действовать со следующей недели», — заявил Борис Джонсон во время выступления в палате общин британского парламента.

Власти королевства приняли решение отменить обязательное ношение масок в общественном транспорте и магазинах, удаленную работу, а также использование сертификатов о вакцинах. Новые правила начнут действовать с 26 января.

Джонсон добавил, что в Великобритании скоро будут относиться к COVID-19 как к обычной простуде.

Ранее Джонсона самого поймали на нарушении ковидных ограничений. Премьер устроил вечеринку во время Рождества, когда остальным британцам необходимо было сидеть на карантине.

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Комментарии (47)

change_it
В Британии заболеваемость падает, пик вроде пройден, почему ж не отменить. Более того: Ирландия на очереди, если будет продолжаться падение заболеваемости, то планируют все ограничения снять в конце января. В Испании то же самое.

Только, милые зайчики-антиваксеры, к России это все отношения не имеет. У нас заболеваемость пока растет, у нас даже с вакцинацией проблемы, да что там - вы ж даже маску на морду напялить не желаете. Так что по Сеньке и шапка. Англичане будут первыми жить нормальной жизнью, а нам в России еще невесть сколько в этом всем барахтаться. Только винить некого, кроме самих себя и собственного правительства.
Ushat Pomoev
Но каков всё же наш пострел! Так и представляешь себе сцену: "-Подсудимый Джонсон, Вы обвиняетесь в нарушении антиковидных правил! - Эээ... Ваша Честь, простите: каких-каких правил?"
тов
А где все ваксёры в этой теме?

Что, методичку еще не обновили?
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