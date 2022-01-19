Сертификаты о вакцинации больше не нужны. Великобритания отменила вакцинные паспорта и маски

Власти королевства приняли решение отменить обязательное ношение масок в общественном транспорте и магазинах, удаленную работу, а также использование сертификатов о вакцинах. Новые правила начнут действовать с 26 января.

«Введенные правила перестанут действовать со следующей недели», — заявил Борис Джонсон во время выступления в палате общин британского парламента.

Британский премьер объявил об отмене всех коронавирусных ограничений, разработанных из-за штамма «омикрон». Об этом 19 января сообщает газета The Guardian .

Джонсон добавил, что в Великобритании скоро будут относиться к COVID-19 как к обычной простуде.



Ранее Джонсона самого поймали на нарушении ковидных ограничений. Премьер устроил вечеринку во время Рождества, когда остальным британцам необходимо было сидеть на карантине.

