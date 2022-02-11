Петербуржец на машине жены задавил знакомую. В колонию на 2,5 года он отправится под конвоем

Трагедия произошла 8 августа прошлого года. В четыре часа утра 43-летний петербуржец сел пьяным за руль автомобиля Mazda Xedos и поехал задним ходом вдоль дома 173 по проспекту Народного Ополчения. По сторонам он не смотрел и не заметил, что позади машины, в метре от дворового проезда, стоит его 33-летняя знакомая, с которой он только что вышел из дома. Женщина скончалась на месте. Водитель намеревался покинуть место происшествия, но его задержали очевидцы, говорится в материалах суда.

На два с половиной года отправится в колонию-поселение виновник смертельного ДТП, произошедшего на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Об этом 11 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов города. Из зала суда осужденного вывели под конвоем.

Как потом пояснил на суде обвиняемый, он не стал вызывать полицию и скорую, так как на его мобильном сел аккумулятор. Про сам момент наезда он вспоминал так: дескать, при движении задним ходом привык ориентироваться только на боковые зеркала, потому и не заметил знакомую, а когда наехал на что-то, решил, что это «лежачий полицейский». Скрываться же с места ДТП он, по его словам, даже не планировал — просто отъехал вперед на стоянку, где его и скрутили свидетели наезда. От медицинского освидетельствования виновник аварии отказался, поскольку полагал, что его подпитие для всех очевидно.



Виновника пьяного ДТП отправили в колонию на 2,5 года, еще столько же ему запретили садиться за руль после выхода на свободу. На мягкость приговора повлияло наличие у петербуржца двоих детей 14 и 7 лет. Вступилась за него и двоюродная сестра, заявив, что он поддерживает деньгами ее саму, ее мать, а также родителей своей сожительницы, на чьей машине он задавил знакомую.

