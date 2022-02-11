FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -6
74.72р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

СК Ленобласти: Нет оснований полагать, что мать душила подушкой годовалого сына в Тихвине

2
Печать

Врачи не обнаружили у годовалого мальчика, которого привезли из квартиры в Тихвине, ни признаков удушения (асфиксии), ни каких-либо иных повреждений. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Ленобласти 11 февраля.

Мать ребенка, как стало известно «Фонтанке», несколько дней находилась в стрессовом состоянии из-за ухода гражданского мужа. Накануне она испугала старшего сына, когда, выпив, стала кричать, что не знает, как ей дальше жить и на что их растить. Парень позвонил в 112.

Полицейские, прибывшие на место, увезли жительницу Тихвина в отдел протрезвляться. А для мальчика вызвали скорую.

Проводится дальнейшая проверка.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

RMN
Малец-молодец сдал мамку полицаям.
Antivse
Ну вот, я ж говорил не может такого быть, чтоб яжмать душила дитя)
Алень-обеспечун оказался диким газгольдером и с крючка сорвался, мерзавец этакий, это трагедия, придется работать идти, какой кошмар и дикий стресс))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний