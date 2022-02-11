СК Ленобласти: Нет оснований полагать, что мать душила подушкой годовалого сына в Тихвине

Врачи не обнаружили у годовалого мальчика, которого привезли из квартиры в Тихвине, ни признаков удушения (асфиксии), ни каких-либо иных повреждений. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Ленобласти 11 февраля.



Мать ребенка, как стало известно «Фонтанке», несколько дней находилась в стрессовом состоянии из-за ухода гражданского мужа. Накануне она испугала старшего сына, когда, выпив, стала кричать, что не знает, как ей дальше жить и на что их растить. Парень позвонил в 112.



Полицейские, прибывшие на место, увезли жительницу Тихвина в отдел протрезвляться. А для мальчика вызвали скорую.

