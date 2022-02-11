Женщину задержали под Петербургом после попытки удушения годовалого ребенка подушкой

Следственный комитет проводит проверку после госпитализации годовалого мальчика из квартиры в Тихвине.



Ребенка увезла скорая накануне около восьми вечера в больницу, где врачи нашли у него ссадины по всему телу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 февраля. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.



Скорую в квартиру на улице Ярослава Иванова вызвал 18-летний брат пострадавшего. По предварительной информации, молодой человек рассказал, что его мать, 40-летняя жительница Тихвина, душила младшего ребенка подушкой с криками, что он ей не нужен.

