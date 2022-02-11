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Женщину задержали под Петербургом после попытки удушения годовалого ребенка подушкой

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Следственный комитет проводит проверку после госпитализации годовалого мальчика из квартиры в Тихвине.

Ребенка увезла скорая накануне около восьми вечера в больницу, где врачи нашли у него ссадины по всему телу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 февраля. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Скорую в квартиру на улице Ярослава Иванова вызвал 18-летний брат пострадавшего. По предварительной информации, молодой человек рассказал, что его мать, 40-летняя жительница Тихвина, душила младшего ребенка подушкой с криками, что он ей не нужен.

Женщину доставили в отдел полиции, где составили протокол о нахождении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментарии (6)

Antivse
Не может быть, Св. ОЖП по определению так не может же...
Хотя статистика неумолимо говорит об обратном, но мы и ей не верим, это все арбузеры и газгольдеры виноваты.
orlovandrei1986
Псевдо-великая во всей красе ...
killbeachtrash
Мне или кажется...или в реале "Крест Эгрегора" повис над страной Величия когда читаешь такие сообщения. Как понял отца у ребенка нет ? Потому и не нужен. Пеняем и корим ювенальную юстицию страны соседа, а сами у себя в стране такое с детьми творим...Хорошо малыш живой остался.
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