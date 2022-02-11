На месте коричневого фонтана на Жукова теперь новые 7 метров трубы

Ремонт трубопровода на проспекте Маршала Жукова, у дома 74, корпус 1, завершился ночью 11 февраля.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», работники компании заменили 7 с лишним метров ненадёжной трубы, провели диагностику и подключили новый участок. Закончили всё к 1:20, а не к 7 часам утра, как предполагают нормативы.



«Система отопления переведена в штатный режим. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — отмечается в сообщении.

