FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -6
74.72р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

На месте коричневого фонтана на Жукова теперь новые 7 метров трубы

0
Печать

Ремонт трубопровода на проспекте Маршала Жукова, у дома 74, корпус 1, завершился ночью 11 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», работники компании заменили 7 с лишним метров ненадёжной трубы, провели диагностику и подключили новый участок. Закончили всё к 1:20, а не к 7 часам утра, как предполагают нормативы.

«Система отопления переведена в штатный режим. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — отмечается в сообщении.

ПоделитьсяПоделиться

Напомним, этот прорыв отметился мощным коричневым фонтаном. При этом местных жителей без тепла не оставили.

Если вы видите пар или горячую воду на асфальте, обходите и объезжайте это место, не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности.

Скриншот из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Скриншот из видео в
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний