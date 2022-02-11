Фигуристке Валиевой разрешили продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине

Международное агентство тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря, переделанный антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля, дал положительный результат на триметазидин. Вместе с тем 9 февраля её временное отстранение было снято.
«Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Обоснование данного решения будет доведено до всех заинтересованных сторон в кратчайшее время», — цитирует РИА Новости пресс-релиз ITA.
По данным ITA, МОК собирается опротестовать это решение РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
После окончания разбирательства могут быть пересмотрены результаты командного турнира Олимпиады по фигурному катанию, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.