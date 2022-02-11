FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -6
74.72р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Фигуристке Валиевой разрешили продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине

11
Печать

Международное агентство тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря, переделанный антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля, дал положительный результат на триметазидин. Вместе с тем 9 февраля её временное отстранение было снято.

«Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Обоснование данного решения будет доведено до всех заинтересованных сторон в кратчайшее время», — цитирует РИА Новости пресс-релиз ITA.

По данным ITA, МОК собирается опротестовать это решение РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

После окончания разбирательства могут быть пересмотрены результаты командного турнира Олимпиады по фигурному катанию, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Валиева участвовала в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе сборной России, выигравшей золотые медали. Церемонию награждения призеров перенесли сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределенное время. В МОК сообщили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

DmitrySpb79
Ничего не понятно... Так допинг-то был в итоге использован или нет?
VKuser49193372
Вообще не смотрю спорт. Надоели эти соревнования допингов
267086865
Ничего еще не ясно...ждем решение CAS, судьба Валиевой и сборной решится до 15 февраля.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний