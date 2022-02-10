В Ленобласти спасение кота с дерева прошло в прямом эфире

Активисты из «Кошкиспаса» показали операцию по снятию кота с дерева в прямом эфире. Он прошел вечером 10 февраля в группе организации во «ВКонтакте».

Спасали животное в Ломоносовском районе Ленобласти — в деревне Горбунки. Специалист в альпинистском снаряжении поднялся к коту, который в ответ начал забираться все выше. В итоге его удалось заставить спрыгнуть в раскрытый тент. В комментариях к записи хозяева кота пишут, что он уже дома.



«Свободным падением» с дерева в тент закончилось и недавнее спасение кошки в Приозерске — та просидела на дереве три дня, спасаясь от собак.

