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В Ленобласти спасение кота с дерева прошло в прямом эфире

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Активисты из «Кошкиспаса» показали операцию по снятию кота с дерева в прямом эфире. Он прошел вечером 10 февраля в группе организации во «ВКонтакте».

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Спасали животное в Ломоносовском районе Ленобласти — в деревне Горбунки. Специалист в альпинистском снаряжении поднялся к коту, который в ответ начал забираться все выше. В итоге его удалось заставить спрыгнуть в раскрытый тент. В комментариях к записи хозяева кота пишут, что он уже дома.

«Свободным падением» с дерева в тент закончилось и недавнее спасение кошки в Приозерске — та просидела на дереве три дня, спасаясь от собак.

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Комментарии (1)

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