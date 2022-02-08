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Под Петербургом прошла спецоперация по спасению кота, три дня сидевшего на дереве. Дело закончилось «свободным падением»

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В Приозерске в Ленобласти кот, спасаясь от собак, забрался на дерево и остался там на три дня. Об операции по спасению животного рассказали 7 февраля в группе «Кошкиспас» во «ВКонтакте».

Дворовый кот человеку доверяться не хотел, и от спасателей залез на самую верхушку дерева. В таких случаях используют палку с петлей-удавкой, чтобы поймать животное, но тут и это не помогло — дотянуться до кота мешали ветки. В итоге животному устроили «контролируемое свободное падение» в тент. Очевидцы рассказали, что прыжок был уверенный, после него кот сразу убежал к себе в подвал.

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Комментарии (3)

Hmyr’
Убеглов убежал в подвал:)
439827467687
На этом дереве должен быть Сбеглов
265055770
К себе в подвал. Коты уже подвалы прихватизировали?
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