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После падения глыбы льда с крыши в Чудово пострадал ребенок

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В Новгородской области возбуждено уголовное дело после падения глыбы льда с крыши на женщину с ребенком. Об этом 10 февраля сообщили в региональной прокуратуре.

«Женщина с ребенком возвращались из сада, когда с крыши дома на них упала ледяная глыба. Мальчик получил телесные повреждения. За помощью они обратились в приемный покой больницы. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве утверждают, что сотрудники обслуживающей организации вовремя не убирали и не чистили крышу дома на улице Ленина в Чудово. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, ранее в Новгороде наледь с крыши упала на коляску с младенцем, пострадала мать, которая успела прикрыть ребенка.

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