На коляску с младенцем в Великом Новгороде упала наледь, пострадала мама мальчика

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Великом Новгороде после падения на женщину с ребенком снега с крыши жилого дома.

О возбуждении дела сообщает региональный следком 9 февраля. Снег и лед упали на 45-летнюю женщину и ее сына 2020 года рождения накануне ближе к вечеру. Судя по опубликованному в соцсетях видео, женщина упала, на бок завалилась и коляска.