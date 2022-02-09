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На коляску с младенцем в Великом Новгороде упала наледь, пострадала мама мальчика

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Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Великом Новгороде после падения на женщину с ребенком снега с крыши жилого дома.

О возбуждении дела сообщает региональный следком 9 февраля. Снег и лед упали на 45-летнюю женщину и ее сына 2020 года рождения накануне ближе к вечеру. Судя по опубликованному в соцсетях видео, женщина упала, на бок завалилась и коляска.

Мать ребенка получила травмы шеи и спины. Ребенок цел. Уголовное дело возбуждено по факту полученных травм, подозреваемых в нем пока нет.

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