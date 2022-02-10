В Петербурге освобождаются детские ковидные койки. Их готовятся перепрофилировать обратно

Количество свободных детских коек в ковидных отделениях Петербурга растет. Об этом 10 февраля сообщает городской комитет по здравоохранению.



«В городских больницах с подтвержденным СOVID-19 находятся 483 ребенка. Количество свободных коек в детской сети увеличилось до 350, что составляет более 35 процентов. Это позволяет ставить вопрос об обратном перепрофилировании части детских коек на следующей неделе», — доложили в Смольном.



Еще три дня назад детский коечный фонд был расширен за счет мест в Педиатрическом университете. Ковидное отделение там ориентировано на приём детей со сложным течением болезни — имеющих сопутствующие заболевания и требующих мультидисциплинарного лечения.

