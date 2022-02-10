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В Петербурге освобождаются детские ковидные койки. Их готовятся перепрофилировать обратно

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Количество свободных детских коек в ковидных отделениях Петербурга растет. Об этом 10 февраля сообщает городской комитет по здравоохранению.

«В городских больницах с подтвержденным СOVID-19 находятся 483 ребенка. Количество свободных коек в детской сети увеличилось до 350, что составляет более 35 процентов. Это позволяет ставить вопрос об обратном перепрофилировании части детских коек на следующей неделе», — доложили в Смольном.

Еще три дня назад детский коечный фонд был расширен за счет мест в Педиатрическом университете. Ковидное отделение там ориентировано на приём детей со сложным течением болезни — имеющих сопутствующие заболевания и требующих мультидисциплинарного лечения.

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Это шо, они намекают, что детская вакцинация уже успешно закончена? Больше не будут пугать стремительно растущим уровнем детской заболеваемости модным вирусом?
тов
Вот на освободившиеся койки суворовцев после свежих инъекций и положат.

После того как они еще всех вокруг перезаражают.
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