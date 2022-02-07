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В Педиатрическом университете открыли дополнительные ковидные койки

Инфекционное отделение Педиатрического университета для детей с коронавирусом расширено — до 50 коек, плюс 6 реанимационных. Об этом в СПбГПМУ сообщили 7 февраля.

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С понедельника мощности инфекционного отделения Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета увеличены на 10 койко-мест. И они уже практически полностью заполнены, в том числе детьми, которых переводят в обычные палаты из реанимации — таких сегодня было двое.

Как сообщил ректор вуза Дмитрий Иванов, ковидное отделение ориентировано на приём детей со сложным течением болезни — имеющих сопутствующие заболевания и требующих мультидисциплинарного лечения.

После того как лечение ковида завершается, им, как правило, требуется продолжение терапии по основному заболеванию. Поэтому юных пациентов переводят из инфекционного в специализированные отделения клиники университета, лечение продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
дуракаваляние на злобу дня, а действительно больные в это время загнуться дома, не попав в университет
тов
Опоздали. Ковид-спектакль для взрослых прошел без успеха.

Детский спектакль лучше даже не начинать.
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