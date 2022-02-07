В Педиатрическом университете открыли дополнительные ковидные койки

С понедельника мощности инфекционного отделения Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета увеличены на 10 койко-мест. И они уже практически полностью заполнены, в том числе детьми, которых переводят в обычные палаты из реанимации — таких сегодня было двое.



Как сообщил ректор вуза Дмитрий Иванов, ковидное отделение ориентировано на приём детей со сложным течением болезни — имеющих сопутствующие заболевания и требующих мультидисциплинарного лечения.



После того как лечение ковида завершается, им, как правило, требуется продолжение терапии по основному заболеванию. Поэтому юных пациентов переводят из инфекционного в специализированные отделения клиники университета, лечение продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев.

