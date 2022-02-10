Минздрав дал добро на испытания петербургского кожного теста на иммунитет к коронавирусу

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета к коронавирусу. Разработку представили специалисты петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Соответствующая информация содержится в реестре разрешений на проведение клинических исследований.



«Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза)», — говорится в документе, опубликованном 10 февраля.

