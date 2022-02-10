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Минздрав дал добро на испытания петербургского кожного теста на иммунитет к коронавирусу

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Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета к коронавирусу. Разработку представили специалисты петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Соответствующая информация содержится в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

«Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза)», — говорится в документе, опубликованном 10 февраля.

В исследовании должны принять участие порядка 460 пациентов. О разработке универсального кожного теста на иммунитет к ковиду впервые в апреле прошлого года рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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