В Петербурге разрабатывают универсальный кожный тест на иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора рассказала о создании в России специального кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусной инфекции.
«Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный кожный тест, может быть, чем-то аналогичный диаскину. Они провели исследование на добровольцах, разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая», — цитирует «Интерфакс» 19 апреля заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
По ее словам, разработка позволит существенно упростить тестирование. Сейчас тесты рассчитаны на венозную кровь. Кожный тест подойдет, например, детям.
Попова надеется, что уже к осени в России будет готов «универсальный достаточно инструмент» для оценки иммунитета к коронавирусу.