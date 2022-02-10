В Белоруссии возбудили дело против украинского мэра из-за замены флага на бело-красно-белый

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против мэра украинского города Днепра Бориса Филатова. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
Там считают, что Филатов организовал замену госфлага республики у входа в здание горсовета на бело-красно-белый. В Белоруссии это расценили как разжигание национальной вражды.
«Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог» – сказано в сообщении.
Сам Филатов пояснил, что инициатором была местная молодежь, а Украина – свободная страна.
Бело-красно-белый – флаг белорусских националистов. Он был официальным флагом страны с 1991 по 1995 год. Его часто используют оппозиционеры.