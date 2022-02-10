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В Белоруссии возбудили дело против украинского мэра из-за замены флага на бело-красно-белый

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Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против мэра украинского города Днепра Бориса Филатова. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Там считают, что Филатов организовал замену госфлага республики у входа в здание горсовета на бело-красно-белый. В Белоруссии это расценили как разжигание национальной вражды.

Фото: Борис Филатов / Telegram
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«Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог» – сказано в сообщении.

Сам Филатов пояснил, что инициатором была местная молодежь, а Украина – свободная страна.

Бело-красно-белый – флаг белорусских националистов. Он был официальным флагом страны с 1991 по 1995 год. Его часто используют оппозиционеры.

Фото: Борис Филатов / Telegram

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Комментарии (3)

266597475
колхозфюрер реально поехал шифером. скоро кусаться начнёт
07A
Ну вот и еще один обвиняемый на будущем Нюренбергском процессе! Кто там фамилии все время требует озвучить? Запишите-Филатов!
Pilat
Ну вот и ответ - у кого реальная власть в незалежной
У факельной молодежи
"Сам Филатов пояснил, что инициатором была местная молодежь, а Украина – свободная страна."
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