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На Васильевском ЖСК отгородился от сосулек цепями и рассказал жильцам сказку

Проход для жильцов дома по Железноводской улице в Петербурге с одной стороны здания оказался перекрыт забором, прикованным к решетке и трубе цепью. ЖСК рассказал сказку и предложил пройтись.

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Фото, сделанные 10 февраля у дома 21 по Железноводской улице, прислали «Фонтанке» местные жители. По их словам, вместо того чтобы сбить повисшие на крыше сосульки, руководство ЖСК огородило проход с одной стороны дома сначала маркерной лентой, а потом секцией забора. На кадрах видно, что с одной стороны она прикована цепью к водосточной трубе, а с другой — к ограде спортшколы.

По словам жильцов, второй выход со двора, во-первых, тоже плохо убран, а во-вторых, ведет сразу на проезжую часть. «Старикам приходится штурмовать огромный сугроб», — утверждают петербуржцы. Они также рассказали, что сосульки ЖСК не сбивает потому, что на доме «мягкая кровля».

Перекрытый проход обозначается сказочно: «Дом обойдешь — 3 минуты потеряешь, прямо пойдешь — под сосульку попадешь, налево пойдешь — в забор попадешь)».

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Председатель ЖСК Юлия Сидорова рассказала «Фонтанке», что «мягкая» крыша означает, что покрыта она рубероидом. В истории дома были случаи, когда, сбивая наледь, рабочие дырявили покрытие и вода протекала в квартиры. Она полагает, что проще попросить жильцов немного пройтись, чем потом оплачивать ремонт. По ее словам, дом стоит в очереди на капремонт крыши с прошлого и до 2023 года, но пока с ЖСК никто для согласования порядка этих работ не связывался. Сидорова также отметила, что все сосульки, которые можно было сбить из окон и с балконов, убраны. «Осталась одна большая. Мы там сначала натянули ленту, но ее почти сразу порвали», — добавила председатель.

Дом уже попадал в новости, когда по указанию Сидоровой были заварены подвальные окна. Жильцы протестовали ради кошек.

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Комментарии (12)

pagero999
из окна шваброй не сбить, да? рука отвалится что ли?? кр@тины...
Артист ритуальных услуг
Молодцы! Знают, что электорат перестал реагировать на выцветшие предупреждения о возможном сходе лавин с крыш, поклеенные в 2010 году!
Brit
ЖСК 1965-го года. По закону если членов кооператива стало меньше, чем собственников дома, оно переквалифицируется в ТСЖ.
Скорее всего Шариковой Юлии Владимировне законы РФ неведомы и некогда изучать. Всё время занято сбором оброка с жильцов и тратами на личные хотелки.
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