На Васильевском ЖСК отгородился от сосулек цепями и рассказал жильцам сказку

Фото, сделанные 10 февраля у дома 21 по Железноводской улице, прислали «Фонтанке» местные жители. По их словам, вместо того чтобы сбить повисшие на крыше сосульки, руководство ЖСК огородило проход с одной стороны дома сначала маркерной лентой, а потом секцией забора. На кадрах видно, что с одной стороны она прикована цепью к водосточной трубе, а с другой — к ограде спортшколы.



По словам жильцов, второй выход со двора, во-первых, тоже плохо убран, а во-вторых, ведет сразу на проезжую часть. «Старикам приходится штурмовать огромный сугроб», — утверждают петербуржцы. Они также рассказали, что сосульки ЖСК не сбивает потому, что на доме «мягкая кровля».

