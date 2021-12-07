Кошки на Васильевском оказались вне закона — то ли их заперли в подвале, то ли выгнали на мороз

Увесистые решетки на подвальных окнах дома 21 по Железноводской улице появились накануне, рассказали «Фонтанке» жильцы 7 декабря. Еще вчера и сегодня утром было слышно, как внутри копошатся и мяучат кошки, которые живут в подвале примерно столько же, сколько стоит дом. Те, кто их подкармливает, рассказывают о давней вражде с председателем правления Юлией Сидоровой. Замурованных котов якобы уже спасали в октябре, тогда заперты оказались три зверя, еще семерых вызволяли в прошлом месяце. Сколько их там сейчас, неизвестно, днем звуки из подвала раздаваться перестали.
Коты живут у второй парадной, и, по словам читателей «Фонтанки», за их судьбу переживает чуть ли не половина дома.
Председатель Юлия Сидорова утверждает, что активные зоозащитники расположились только в двух квартирах, еще из трех сочувствуют, а жильцы остальных 75 квартир против соседства с кошками. По ее словам, накануне кто-то сломал решетку, и сейчас залезть в подвал может «хоть террорист».
предоставлено жильцами дома 21 по Железноводской
Сидорова напоминает про законы, по которым продухи должны быть закрыты решетками, и указывает на аналогичное решение собственников. «Где у нас принципы демократизма? Они вообще есть, или каждый делает только то, что хочет? Большинство приняло решение, что надо установить решетки и закрыть подвалы. В обществе не всегда есть люди разумные и адекватные. Видимо, эти люди, которые вам позвонили, относятся к числу неадекватных», — поделилась в беседе с «Фонтанкой» Сидорова.
Собеседники «Фонтанки» из числа жильцов, комментируя решение собрания собственников, отметили, что вопрос был сформулирован таким образом, что о кошках никто и не подумал. Речь якобы шла об укреплении фундамента или о чем-то в этом духе. «Конечно, все проголосовали «за», — рассказала Мария.
Председатель утверждает, что при одной из попыток сломать решетку и вызволить кошек в подвале посыпалась штукатурка и повредила теплоизоляцию на трубах. «350 человек останутся без тепла, или, не дай бог, будет пожар в доме, и они останутся без крова. Это стоит жизни хотя бы одной кошки?» — задается вопросом Сидорова. Она также считает заботу в виде блюдечек с объедками у окна в подвал формальной — кошколюбы могли бы забрать зверей домой, увезти их в приюты, найти других хозяев, если не могут взять их сами. Жильцы же утверждают, что и к ветеринарам кошек возили, и для котят всегда стараются найти дом.
Как в итоге повлиять на ситуацию, жильцы не знают — подвал заперт, решетку не сломать, зоозащитные организации резать общедомовое имущество не готовы. Председатель альтернатив тоже не видит и утверждает, что с кошатниками будет разбираться полиция.