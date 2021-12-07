Кошки на Васильевском оказались вне закона — то ли их заперли в подвале, то ли выгнали на мороз

Увесистые решетки на подвальных окнах дома 21 по Железноводской улице появились накануне, рассказали «Фонтанке» жильцы 7 декабря. Еще вчера и сегодня утром было слышно, как внутри копошатся и мяучат кошки, которые живут в подвале примерно столько же, сколько стоит дом. Те, кто их подкармливает, рассказывают о давней вражде с председателем правления Юлией Сидоровой. Замурованных котов якобы уже спасали в октябре, тогда заперты оказались три зверя, еще семерых вызволяли в прошлом месяце. Сколько их там сейчас, неизвестно, днем звуки из подвала раздаваться перестали.

Фото: предоставлено жильцами дома 21 по Железноводской Фото: предоставлено жильцами дома 21 по Железноводской Фото: предоставлено жильцами дома 21 по Железноводской Поделиться Поделиться







Коты живут у второй парадной, и, по словам читателей «Фонтанки», за их судьбу переживает чуть ли не половина дома.

Председатель Юлия Сидорова утверждает, что активные зоозащитники расположились только в двух квартирах, еще из трех сочувствуют, а жильцы остальных 75 квартир против соседства с кошками. По ее словам, накануне кто-то сломал решетку, и сейчас залезть в подвал может «хоть террорист».



предоставлено жильцами дома 21 по Железноводской

Сидорова напоминает про законы, по которым продухи должны быть закрыты решетками, и указывает на аналогичное решение собственников. «Где у нас принципы демократизма? Они вообще есть, или каждый делает только то, что хочет? Большинство приняло решение, что надо установить решетки и закрыть подвалы. В обществе не всегда есть люди разумные и адекватные. Видимо, эти люди, которые вам позвонили, относятся к числу неадекватных», — поделилась в беседе с «Фонтанкой» Сидорова.

Собеседники «Фонтанки» из числа жильцов, комментируя решение собрания собственников, отметили, что вопрос был сформулирован таким образом, что о кошках никто и не подумал. Речь якобы шла об укреплении фундамента или о чем-то в этом духе. «Конечно, все проголосовали «за», — рассказала Мария.

