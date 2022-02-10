После падения высотника при чистке крыши на Литейном возбудили дело

По данным ведомства, ЖКС №1 Центрального района не проконтролировало выполнение правил по охране труда, когда мужчина работал на высоте. В результате он получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.



В пресс-службе районной администрации отметили, что пострадавший состоит в штате ЖКС с 2018 года, сейчас находится в Мариинской больнице под постоянным наблюдением врачей. Там также добавили, что по факту происшествия надзорные органы проводят проверку.



Ранее в ЖКС рассказали, что работника могло подвести оборудование, либо возникли проблемы, когда он его перецеплял, чтобы перейти на другой участок крыши. Главный инженер сообщал, что мужчина чистил крышу со страховкой, а его состояние оценивается как легкое. В пресс-службе скорой помощи заверили, что кровельщик госпитализирован в тяжелом состоянии.

