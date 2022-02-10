В Купчино спасли краснокнижного сокола после неудачной охоты

Житель Фрунзенского района обнаружил на улице раненого дербника. Этот мелкий сокол занесен в Красную книгу Петербурга. Сейчас птицу лечат и кормят витаминами в орнитологическом госпитале.

В комитет по природопользованию Петербурга обратился житель Купчино. Он нашел пострадавшего сокола. Птица, вероятно, наткнулась на препятствие во время неудачной охоты и была настолько дезориентирована, что легко позволила человеку взять себя на руки, сообщает 10 февраля пресс-служба ведомства. Прибытия специалистов пернатый хищник дожидался в картонной коробке.