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В Купчино спасли краснокнижного сокола после неудачной охоты

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга
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Житель Фрунзенского района обнаружил на улице раненого дербника. Этот мелкий сокол занесен в Красную книгу Петербурга. Сейчас птицу лечат и кормят витаминами в орнитологическом госпитале.

В комитет по природопользованию Петербурга обратился житель Купчино. Он нашел пострадавшего сокола. Птица, вероятно, наткнулась на препятствие во время неудачной охоты и была настолько дезориентирована, что легко позволила человеку взять себя на руки, сообщает 10 февраля пресс-служба ведомства. Прибытия специалистов пернатый хищник дожидался в картонной коробке.

Сотрудники мобильной экологической дежурной службы (МЭДС) доставили дербника в орнитологический госпиталь. У птицы диагностировали различные травмы, ставшие последствием столкновения с препятствием. Соколу назначили специальные противовоспалительные и противоотечные средства и витаминотерапию. Если птица успешно выздоровеет, ее выпустят в привычную среду обитания.

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Дербник — самый мелкий вид сокола, меньше голубя размером. В Петербурге гнездятся от 50 до 100 пар, и некоторые особи остаются зимовать в городе. Этот вид занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга как потенциально уязвимый.

В комитете по природопользованию Петербурга напоминают горожанам, что в случае обнаружения диких животных в беде можно звонить в МЭДС по круглосуточному телефону 417-59-36. За 2021 год в службу поступило 790 обращений, и уже 38 — с начала 2022 года. При необходимости к пострадавшим животным выезжают специалисты.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга

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