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Резиденты ОЭЗ Петербурга инвестировали в проекты 11 млрд рублей в прошлом году

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Резиденты Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2021 году вложили в свои проекты 11,1 млрд рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщила 10 февраля пресс-служба ОЭЗ.

Выручка резидентов выросла за год на 85% и достигла почти 92 млрд рублей.

Совокупная сумма налогов, уплаченных ими, составила 15,7 млрд рублей, что на 144% больше 2020 года. Только в городской бюджет резиденты заплатили 6,2 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Совокупные налоговые отчисления резидентов ОЭЗ с момента запуска достигли 38,8 млрд рублей, в том числе в городскую казну компаниями было перечислено 17,3 млрд рублей.

О том, как устроена экономика ОЭЗ, сколько тратит на нее город и сколько в городской бюджет возвращают резиденты, читайте в материале «Фонтанки».

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