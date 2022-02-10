Резиденты ОЭЗ Петербурга инвестировали в проекты 11 млрд рублей в прошлом году

Резиденты Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2021 году вложили в свои проекты 11,1 млрд рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщила 10 февраля пресс-служба ОЭЗ.



Выручка резидентов выросла за год на 85% и достигла почти 92 млрд рублей.



Совокупная сумма налогов, уплаченных ими, составила 15,7 млрд рублей, что на 144% больше 2020 года. Только в городской бюджет резиденты заплатили 6,2 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее.



Совокупные налоговые отчисления резидентов ОЭЗ с момента запуска достигли 38,8 млрд рублей, в том числе в городскую казну компаниями было перечислено 17,3 млрд рублей.

