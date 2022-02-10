Эх, починю! Как в Петербурге пьяный полицейский «Ягуар» разнес «Инфинити», «Ниссан» и «Форд»

Мимо зрителей Петербурга и Ленобласти пролетело дорожно-транспортное представление имени Сергея Москвина — старшего сержанта полиции Красногвардейского района Петербурга. Это неправильно, так как в три часа ночи 15 января 29-летний командир отделения целого мобильного взвода патрульно-постовой службы гнал на своем «Ягуаре S-Type» по родной территории. Правда, об этом не догадывался водитель «Ниссан Альмера», иначе бы посторонился. Но не довелось, и Сережа влепил ему, извините, в зад. Водителя «Ниссана» тряхнуло, а «Ягуар» откинуло в сторону. Причем на правильно стоящий на красный свет «Инфинити FX-35». Этого водителя больше всего задело не то, что на ровном месте он схлопотал геморрой, а вид удаляющегося «Ягуара».

Пусть дважды подбитый, но старший сержант Москвин не из паникеров. Он бы ушел, но машину потянуло вбок, и наконец его «Ягуар» встал. Хотя перед этим он въехал в мирно припаркованный вдоль проспекта «Форд Фокус». Хозяин этой машины уже спал в доме напротив, и его разбудил характерный треск, помноженный на вой знакомой сигнализации.



С этого момента виновник вел себя уже позитивно. Не стал убегать идиотским образом, а дунул в трубочку подъехавшим коллегам из ГИБДД. Наверняка, осмотрев авторазруху вокруг и услышав от пострадавших много чего о нарушителе, они развели руками: «Ну, Серега, ты даешь!» Показало — 0,9 промилле. Это стакан водки, но под закусь и рюмками.



Журналист связался с владельцем «Ниссана» и предоставляет его воспоминания: «Разбирались на перекрестке часа три. Все полицейские, которые подъезжали, а их было много, были явно знакомы с водителем «Ягуара». Он же полицейский. Сам же он был выпивши. Я подумал, что все это бесполезно, и не стал оформлять ДТП. Отремонтировали за свой счет. Вышло на удивление недорого, тысяч 20». Собеседник предоставил и фото.

