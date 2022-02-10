Красноярский министр призвал «ограмотнять» население

В Красноярске глава местного министерства сельского хозяйства Леонид Шорохов посетовал на неграмотность населения при составлении проектов для получения грантов. На заседании местного заксобрания он предложил выход — людей нужно «ограмотнять».
«Надо вместе при выдаче грантов ограмотнять население. […] Важно, чтобы они грамотно составляли проекты и следили за целевкой использования этих грантов», — цитирует его 10 февраля издание «Проспект Мира».
«Фонтанка» писала, что в ноябре прошлого года казус произошел с другим чиновником. Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко во время церемонии своего назначения заявил: «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел». В администрации пояснили, что он «оговорился».