Красноярский министр призвал «ограмотнять» население

В Красноярске глава местного министерства сельского хозяйства Леонид Шорохов посетовал на неграмотность населения при составлении проектов для получения грантов. На заседании местного заксобрания он предложил выход — людей нужно «ограмотнять».



«Надо вместе при выдаче грантов ограмотнять население. […] Важно, чтобы они грамотно составляли проекты и следили за целевкой использования этих грантов», — цитирует его 10 февраля издание «Проспект Мира».

