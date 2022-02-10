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Красноярский министр призвал «ограмотнять» население

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В Красноярске глава местного министерства сельского хозяйства Леонид Шорохов посетовал на неграмотность населения при составлении проектов для получения грантов. На заседании местного заксобрания он предложил выход — людей нужно «ограмотнять».

«Надо вместе при выдаче грантов ограмотнять население. […] Важно, чтобы они грамотно составляли проекты и следили за целевкой использования этих грантов», — цитирует его 10 февраля издание «Проспект Мира».

«Фонтанка» писала, что в ноябре прошлого года казус произошел с другим чиновником. Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко во время церемонии своего назначения заявил: «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел». В администрации пояснили, что он «оговорился».

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Комментарии (10)

Pilat
Он случайно не сын Горбачева?
Тот тоже любил такие слова.
Красноярчане помнят :-)
serges1963
я чуствую...этот министер,хочущий ограмотнять гражданинов и гражданинок -дальше начальной школы не смог проучиться!!!
и такие вот у нас министры.....дно
Свободу Лёхе!
По смыслу правильнее - ограмачивать, т.к. ограмотнять = вручать грамоты, министр просто неточно с др.-греч перевёл..)
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