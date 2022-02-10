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Хаарчаана позирует на красном снегу

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Зимним позитивом делится 10 февраля Ленинградский зоопарк. На видео — медведица Хаарчаана, символ зоопарка, играющая с длинной палкой.

«Настоящая звезда ведёт себя перед публикой уверенно и максимально естественно, чем и очаровывает своих фанатов. Наша Хаарчаана именно такая! Ей нравится играть и красоваться на виду у зрителей», — рассказывают в зоопарке.

На снегу вокруг медведицы — бордовые пятна. Это не что иное, как следы от свёклы, которую Хаарчаана очень любит и только что съела.

Хаарчаана — внучка легендарной медведицы Услады и медведя Меньшикова, живших в зоопарке Петербурга. Родилась она в зоопарке Орто-Дойду в Якутии. Имя Хаарчаана в переводе с якутского означает Снежинка. Зимой 2017 года, когда малышке исполнился год, её торжественно передали на попечение Ленинградского зоопарка. В ноябре она отметила 5-летие.

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Комментарии (2)

X-кот
классная!!!
07A
Да ладно, следы от свеклы! В зоопарке открылась вакансия смотрителя.
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