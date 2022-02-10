Хаарчаана позирует на красном снегу

«Настоящая звезда ведёт себя перед публикой уверенно и максимально естественно, чем и очаровывает своих фанатов. Наша Хаарчаана именно такая! Ей нравится играть и красоваться на виду у зрителей», — рассказывают в зоопарке.

На снегу вокруг медведицы — бордовые пятна. Это не что иное, как следы от свёклы, которую Хаарчаана очень любит и только что съела.



Хаарчаана — внучка легендарной медведицы Услады и медведя Меньшикова, живших в зоопарке Петербурга. Родилась она в зоопарке Орто-Дойду в Якутии. Имя Хаарчаана в переводе с якутского означает Снежинка. Зимой 2017 года, когда малышке исполнился год, её торжественно передали на попечение Ленинградского зоопарка. В ноябре она отметила 5-летие.

