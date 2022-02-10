Права на произведения Толкина выставят на продажу

Права на экранизацию романов Толкина и создание компьютерных игр по их мотивам будут выставлены на продажу. Об этом 9 февраля сообщили Variety.



Компания Saul Zaentz Co, которой сейчас принадлежат права на наследие Толкина, решила продать свои активы. По прогнозам аналитиков, сделка принесет компании не менее 2 миллиардов долларов. Речь идет о правах на использование персонажей «Властелина колец» и «Хоббита» в фильмах, видеоиграх, сопутствующих товарах, а также в тематических мероприятиях. Права были приобретены главой фирмы еще в 1976 году. С тех пор наследники Толкина неоднократно судились с компанией.

