Права на произведения Толкина выставят на продажу

Права на экранизацию романов Толкина и создание компьютерных игр по их мотивам будут выставлены на продажу. Об этом 9 февраля сообщили Variety.
Компания Saul Zaentz Co, которой сейчас принадлежат права на наследие Толкина, решила продать свои активы. По прогнозам аналитиков, сделка принесет компании не менее 2 миллиардов долларов. Речь идет о правах на использование персонажей «Властелина колец» и «Хоббита» в фильмах, видеоиграх, сопутствующих товарах, а также в тематических мероприятиях. Права были приобретены главой фирмы еще в 1976 году. С тех пор наследники Толкина неоднократно судились с компанией.
Эксперты рынка считают, что время продажи выбрано не случайно — поклонники миров Толкина во всем мире ждут премьеры сериала «Властелин колец: Кольца власти», который должен выйти 2 сентября. Как раз Amazon — создатели нового сериала — один из главных претендентов на покупку прав.
На канале Amazon Prime Video 19 января опубликовали первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». В описании к видеоролику говорится, что действие сериала развернется во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, которые были описаны в «Хоббите» и «Властелине колец». Судя по просочившимся со съемок слухам, зритель увидит в сериале темнокожих хоббитов — описывая историю полуросликов в книгах, сам Толкин упоминал о том, что у некоторых из них кожа была темнее, чем у других.