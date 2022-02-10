Водоканал во время оттепели получил почти 150 заявок на подтопление улиц Петербурга из-за скопления наледи

С 7 февраля, когда в Петербурге началось резкое потепление, на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступило более 147 заявок. Чаще всего горожане сигнализировали о скоплении снега у водоприемных устройств и замерзших патрубков в бордюрах, из-за чего осадки не уходили через систему водоотведения. Об этом 10 февраля сообщил замначальника территориального комплекса водоотведения «Север» предприятия Максим Петров.



Чаще всего жаловались на проблемы в Петроградском (24% от общего количества заявок) и Приморском (17% от общего количества заявок) районах. Лужи на городских улицах не связаны с техническим состоянием системы, слив осадков затрудняет наледь, объяснил спикер. Сейчас система исправна и работает в штатном режиме. Бригады Водоканала прочищают амбразуры в поребриках и решетки ливневых колодцев от снежных масс.

