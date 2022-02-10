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Водоканал во время оттепели получил почти 150 заявок на подтопление улиц Петербурга из-за скопления наледи

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Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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С 7 февраля, когда в Петербурге началось резкое потепление, на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступило более 147 заявок. Чаще всего горожане сигнализировали о скоплении снега у водоприемных устройств и замерзших патрубков в бордюрах, из-за чего осадки не уходили через систему водоотведения. Об этом 10 февраля сообщил замначальника территориального комплекса водоотведения «Север» предприятия Максим Петров.

Чаще всего жаловались на проблемы в Петроградском (24% от общего количества заявок) и Приморском (17% от общего количества заявок) районах. Лужи на городских улицах не связаны с техническим состоянием системы, слив осадков затрудняет наледь, объяснил спикер. Сейчас система исправна и работает в штатном режиме. Бригады Водоканала прочищают амбразуры в поребриках и решетки ливневых колодцев от снежных масс.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

На «горячие» адреса, где зафиксирована запредельная нагрузка на сети водоотведения, в случае подтоплений будут выезжать спецтехника и насосные станции для откачки воды. К таким местам относятся станции метрополитена, остановки общественного транспорта, крупные транспортные развязки и участки под мостами. В этих локациях проведут прочистку сетей.

В случае образования скопления воды горожанам необходимо позвонить на горячую линию Водоканала по телефону 305–09–09.

«Фонтанка» показывала большой фоторепортаж из Петроградского района. Наш фотограф отмечал ощущение полной разрухи: «много сугробов, которые тают и делают из переходов переплывы».

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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Комментарии (2)

f0ntan
В новых районах, как на фото, бордюры (поребрики) с правой стороны убрать. Они задерживают всю воду на проезжей части. Как на загородных трассах сделать справа с каждой стороны кювет, водосточную канаву, чтоб вся эта вода стекала сама, а не путем откачивания машинами Водоканала. На Пулковском шоссе (за КАД) так оно и сделано - бордюров справа нет, в кювет собирается вся вода с Пулковки
Артист ритуальных услуг
Виновато глобальное потепление(тм)! Срочно обложить россиян, выдыхающих цэ о два, карбоновым налогом!
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