Водоканал во время оттепели получил почти 150 заявок на подтопление улиц Петербурга из-за скопления наледи

С 7 февраля, когда в Петербурге началось резкое потепление, на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступило более 147 заявок. Чаще всего горожане сигнализировали о скоплении снега у водоприемных устройств и замерзших патрубков в бордюрах, из-за чего осадки не уходили через систему водоотведения. Об этом 10 февраля сообщил замначальника территориального комплекса водоотведения «Север» предприятия Максим Петров.
Чаще всего жаловались на проблемы в Петроградском (24% от общего количества заявок) и Приморском (17% от общего количества заявок) районах. Лужи на городских улицах не связаны с техническим состоянием системы, слив осадков затрудняет наледь, объяснил спикер. Сейчас система исправна и работает в штатном режиме. Бригады Водоканала прочищают амбразуры в поребриках и решетки ливневых колодцев от снежных масс.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
На «горячие» адреса, где зафиксирована запредельная нагрузка на сети водоотведения, в случае подтоплений будут выезжать спецтехника и насосные станции для откачки воды. К таким местам относятся станции метрополитена, остановки общественного транспорта, крупные транспортные развязки и участки под мостами. В этих локациях проведут прочистку сетей.
В случае образования скопления воды горожанам необходимо позвонить на горячую линию Водоканала по телефону 305–09–09.
«Фонтанка» показывала большой фоторепортаж из Петроградского района. Наш фотограф отмечал ощущение полной разрухи: «много сугробов, которые тают и делают из переходов переплывы».