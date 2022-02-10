МВД закрыло три крупнейших сайта по продаже данных краденых банковских карт

Министерство внутренних дел РФ заблокировало сайты, где хранились данные о 113 миллионах украденных карт.
«В феврале были заблокированы три крупнейших мошеннических сайта по продаже данных банковских карт», — сообщает 19 февраля РБК со ссылкой на Group-IB.
На этих сайтах в продаже были данные о более чем 113 миллионах банковских карт. Общая стоимость, по оценкам экспертов, превышала 654,9 миллиона долларов.
Все заблокированные ресурсы были русскоязычные, однако доля карт пользователей из РФ «была невысока».
На страницах появилось сообщение с символикой МВД: «Сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов».