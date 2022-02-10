МВД закрыло три крупнейших сайта по продаже данных краденых банковских карт

Министерство внутренних дел РФ заблокировало сайты, где хранились данные о 113 миллионах украденных карт.



«В феврале были заблокированы три крупнейших мошеннических сайта по продаже данных банковских карт», — сообщает 19 февраля РБК со ссылкой на Group-IB.



На этих сайтах в продаже были данные о более чем 113 миллионах банковских карт. Общая стоимость, по оценкам экспертов, превышала 654,9 миллиона долларов.



Все заблокированные ресурсы были русскоязычные, однако доля карт пользователей из РФ «была невысока».

