«Соберись, нормально всё будет». Росгвардейцы показали, как спасали израненного в драке на Парашютной

Порезавший мужчину в Приморском районе Петербурга пытался избавиться от ножа. Об этом «Фонтанке» 10 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

«Военнослужащие застали мужчину 1986 года рождения, подозреваемого в нападении, при попытке избавиться от орудия преступления. Совместно с полицейскими было произведено задержание нападавшего», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь в задержании индивидуального предпринимателя на Парашютной улице, 27/1, которому вменяют покушение на убийство.

Первую медпомощь пострадавшему оказали на месте, воспользовавшись индивидуальными перевязочными пакетами, которые есть у росгвардейцев.



«Соберись, нормально всё будет. Лежи-лежи, сейчас приедет скорая. Только не вставай, друг, чуть-чуть терпения», — поддерживает сотрудник на видео раненого.



Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Задержан 35-летний индивидуальный предприниматель, который занимается ремонтом обуви. Его противник — 41-летний гражданин Молдовы — находится в больнице в тяжёлом состоянии.

