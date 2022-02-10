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«Соберись, нормально всё будет». Росгвардейцы показали, как спасали израненного в драке на Парашютной

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Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
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Порезавший мужчину в Приморском районе Петербурга пытался избавиться от ножа. Об этом «Фонтанке» 10 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Как уточнили в ведомстве, военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь в задержании индивидуального предпринимателя на Парашютной улице, 27/1, которому вменяют покушение на убийство.

«Военнослужащие застали мужчину 1986 года рождения, подозреваемого в нападении, при попытке избавиться от орудия преступления. Совместно с полицейскими было произведено задержание нападавшего», — рассказали в пресс-службе.

Первую медпомощь пострадавшему оказали на месте, воспользовавшись индивидуальными перевязочными пакетами, которые есть у росгвардейцев.

«Соберись, нормально всё будет. Лежи-лежи, сейчас приедет скорая. Только не вставай, друг, чуть-чуть терпения», — поддерживает сотрудник на видео раненого.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Задержан 35-летний индивидуальный предприниматель, который занимается ремонтом обуви. Его противник — 41-летний гражданин Молдовы — находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

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Комментарии (9)

chip1
Рафик всего лишь чистил апельсин, а тут этот падать начал!
267081996
Ремонт обуви - армян...
Майор Пронин
- какую причину смерти писать?
- пиши коронавирус.
- так у него два ножевых и огнестрел!
- пиши - коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний.
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