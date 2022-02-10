Обросшая невероятными слухами драка у «Магнита» на Парашютной стала покушением на убийство

Покушение на убийство увидели следователи в вечерней драке в Приморском районе Петербурга, после которой скорая увезла израненного мужчину. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 февраля.



Полицию на Парашютную улицу, 27/1, накануне вызвала товаровед супермаркета «Магнит», у входа в который сцепились двое. По словам женщины, в руке одного из участников мелькал нож. Очевидцы выдвигали разные версии.



Приехавшие на место полицейские задержали вооружённого лезвием. Его противника забрала бригада скорой. 41-летнего гражданина Молдовы госпитализировали в тяжёлом состоянии с множественными колото-резаными ранами шеи и груди, проникающим ранением в живот.

