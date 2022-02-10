Обросшая невероятными слухами драка у «Магнита» на Парашютной стала покушением на убийство

Покушение на убийство увидели следователи в вечерней драке в Приморском районе Петербурга, после которой скорая увезла израненного мужчину. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 февраля.
Полицию на Парашютную улицу, 27/1, накануне вызвала товаровед супермаркета «Магнит», у входа в который сцепились двое. По словам женщины, в руке одного из участников мелькал нож. Очевидцы выдвигали разные версии.
Приехавшие на место полицейские задержали вооружённого лезвием. Его противника забрала бригада скорой. 41-летнего гражданина Молдовы госпитализировали в тяжёлом состоянии с множественными колото-резаными ранами шеи и груди, проникающим ранением в живот.
Задержанный — 35-летний индивидуальный предприниматель, живущий в соседнем доме на Парашютной. Его ИП зарегистрировано в Тосно, занимается ремонтом обуви, замками и ключами.
Второй участник драки, судя по его соцсетям, также не чужд ключному бизнесу, но последние пару лет активнее делится своими фото за кассой и на фоне витрин магазина спортивного питания. В прошлом привлекался по статьям об оскорблении представителя власти и краже. Последнее дело было прекращено в 2013 году — стороны примирились.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в их отношениях в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о покушении на убийство. Индивидуальный предприниматель встретил утро 10 февраля в изоляторе временного содержания.