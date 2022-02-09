«Порезали и выкинули». Происшествие с ножевым ранением на Парашютной обросло невероятными слухами

Госпитализация раненого истекающего кровью мужчины от дома 27/1 по улице Парашютной поставила на уши Приморский район Петербурга. Очевидцы, завидев медиков и каталку 9 февраля сразу же выдвинули две версии случившегося.
«Какому-то мужчине перерезали горло и живот, а потом, похоже, выкинули из окна», — сообщила «Мегаполису» одна свидетельница.
Другая заявила, что в 17:20 на потерпевшего напали с ножом.
По информации «Фонтанки», во дворе дома на Парашютной произошел бытовой конфликт. Ранение мужчина получил на улице. Обстоятельства в данный момент выясняет полиция.