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В Финском заливе нарос лёд почти в полметра. Смотрите, как «Буран» пробивает его

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Фото: пресс-служба ЗВО
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Дизель-электрический ледокол «Буран» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провёл околку льда в акватории Финского залива.

«Средняя толщина льда, несмотря на теплую погоду, в пунктах базирования достигает 40 см, в связи с этим были проведены работы по разбивке льда», — сообщает 10 февраля пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны. Работы проведены «для поддержания постоянной готовности боевых кораблей и судоходства гражданских судов».

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«Буран» также выводит в Балтийское море военные корабли и (на безвозмездной основе) гражданские суда.

Фото: пресс-служба ЗВО

Ледоколы данного класса (Проект 97) создавались для работы в сложной ледовой обстановке. Данный тип ледокола является наиболее массовым в своем классе. На его основе созданы пограничные сторожевые корабли, а также гидрографические и научно-исследовательские суда.

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Комментарии (4)

ConnectingPpl
А где видео
Комментатор широкого профиля
Ещё бы вдоль берегов такими ледоколами лёд разбивали, для предотвращения выхода на него несознательных граждан.
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