В Финском заливе нарос лёд почти в полметра. Смотрите, как «Буран» пробивает его

Дизель-электрический ледокол «Буран» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провёл околку льда в акватории Финского залива.
«Средняя толщина льда, несмотря на теплую погоду, в пунктах базирования достигает 40 см, в связи с этим были проведены работы по разбивке льда», — сообщает 10 февраля пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны. Работы проведены «для поддержания постоянной готовности боевых кораблей и судоходства гражданских судов».
«Буран» также выводит в Балтийское море военные корабли и (на безвозмездной основе) гражданские суда.