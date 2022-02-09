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Минфин: Вложения в криптовалюту могут быстро превратиться в тыкву

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Люди, которые вкладываются в криптовалюту, рискуют внезапно остаться ни с чем. Об этом заявил 9 февраля замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Он отметил, что криптовалюты — непростой и высоко спекулятивный финансовый инструмент.

«Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро. И никто за это не ответит», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Ранее правительство РФ утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют в России. Как заявляли в кабмине, теперь оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

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Комментарии (26)

Pilat
Как правильно уже тут заметили - у нас во что не вложи, всё могут обратить в тыкву
264026981
Биткойн: падает на 20%
Минфин: ко-ко-ко, вложения могу превратиться в тыкву
РТС: падает на 20%
Минфин: ...

Умный человек сейчас должен потихоньку покупать крипту, на символические 1000-2000-5000 в месяц, спустя 5-7 лет умный будет в плюсе. Крипта - угроза существующей финансовой системе и власть это прекрасно понимает. В мире, где будет крипта, банки будут атавизмом. CBDC-рубль, тестируемый ЦБ, тот же "деревянный рубль", который будет в руках власти. Только в крипте ваши деньги будут вашими, а не чьими-то еще. При этом, не стоит сейчас бежать и все свои сбережения переводит в крипту, делайте это по чуть-чуть, помните важное правило - инвестируйте только то, что не жалко потерять. Не берите кредитов на крипту. Будьте умными.
274172343
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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