Минфин: Вложения в криптовалюту могут быстро превратиться в тыкву

Люди, которые вкладываются в криптовалюту, рискуют внезапно остаться ни с чем. Об этом заявил 9 февраля замглавы Минфина Алексей Моисеев.



Он отметил, что криптовалюты — непростой и высоко спекулятивный финансовый инструмент.



«Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро. И никто за это не ответит», — сказал он в эфире канала «Россия 24».



Ранее правительство РФ утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют в России. Как заявляли в кабмине, теперь оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

