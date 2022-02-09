Алексей Герман-младший назвал, кто может снять хороший сериал по «Трудно быть богом»

Режиссер Алексей Герман-младший на своей странице в «Фейсбуке» 9 февраля прокомментировал новость о том, что по повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких снимут сериал.



Он подчеркнул, что рассуждает только в качестве рядового зрителя, но все же назвал тех режиссеров, которые «могут снять хороший сериал по этой книге» (кто работает над новым проектом — пока не сообщается).



«На мой взгляд, лишь Мегердичев или Костомаров способны создать достойную сагу, которая не будет уступать лучшим мировым образцам», — написал Герман-младший.

