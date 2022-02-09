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Алексей Герман-младший назвал, кто может снять хороший сериал по «Трудно быть богом»

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Режиссер Алексей Герман-младший на своей странице в «Фейсбуке» 9 февраля прокомментировал новость о том, что по повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких снимут сериал.

Он подчеркнул, что рассуждает только в качестве рядового зрителя, но все же назвал тех режиссеров, которые «могут снять хороший сериал по этой книге» (кто работает над новым проектом — пока не сообщается).

«На мой взгляд, лишь Мегердичев или Костомаров способны создать достойную сагу, которая не будет уступать лучшим мировым образцам», — написал Герман-младший.

Антон Мегердичев поставил фильмы «Метро» и «Движение вверх», а осенью в прокат выйдет его новая работа — экранизация одноименной саги Алексея Иванова «Сердце Пармы».

Режиссер Павел Костомаров же поставил один из самых успешных российских сериалов — «Эпидемия», который похвалил Стивен Кинг, а также снял несколько серий также очень успешного «Перевала Дятлова».

Что касается экранизации «Трудно быть богом», то, по мнению Алексея Германа-младшего, успешным сериал будет только в том случае, «если хороший режиссёр и гениальная команда смогут создать убедительный мир, а не пластиковое фуфло».

Одна из самых известных экранизаций повести Стругацких принадлежит Алексею Герману, отцу режиссера Алексея Германа-младшего. Это был его последний и самый протяженный проект, который длился 14 лет. Алексей Герман не успел его закончить, и работу над кинокартиной завершал его сын. Мировая премьера фильма состоялась 13 ноября 2013 года на Римском кинофестивале, в 2014 году она вышла в российский прокат и получила семь премий «Ника».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

265076323
Лучеше бы замахнуться на Шекспира нашего Уильяма
Денеб
Как вольно дышится в возрождённом Арканаре!
260928241
Иногда лучше молчать.
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