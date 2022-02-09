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РБК: Жириновского подключили к ИВЛ

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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом 9 февраля пишет РБК со ссылкой на источник в партии.

Один из собеседников издания рассказал, что политик находится в критическом состоянии. «И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — сообщил источник РБК.

О госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского в столичную Центральную клиническую больницу стало известно в среду. СМИ писали, что у политика «омикрон». В самой ЛДПР заявляли, что их лидер «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

Ранее Жириновский рассказывал, что сделал уже восемь прививок от коронавируса. «Я не увлекаюсь. Но если уменьшаются антитела, организм оказывается безоружным, и он может снова заболеть. Поэтому из двух зол мы выбираем меньшее. Вот я сделал 8 уколов и не заболел, а если бы сделал 4, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — говорил он.

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Комментарии (76)

266205996
..Такое возможно -8 вакцинаций ?...И что за медицина,которая допускает такие эксперименты..что-то здесь не так...
SKPTM
Отключайте ИВЛ, пора уже!
И Зюганову тоже.
260969621
допрививался бедолага....
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