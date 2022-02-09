РБК: Жириновского подключили к ИВЛ

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом 9 февраля пишет РБК со ссылкой на источник в партии.



Один из собеседников издания рассказал, что политик находится в критическом состоянии. «И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — сообщил источник РБК.



О госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского в столичную Центральную клиническую больницу стало известно в среду. СМИ писали, что у политика «омикрон». В самой ЛДПР заявляли, что их лидер «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

