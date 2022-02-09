Источник: Положительную допинг-пробу сдала фигуристка Валиева

Задержка, связанная с награждением российских фигуристов за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, связана с допинг-пробой 15-летней Камилы Валиевой.



Как сообщает InsidetheGames 9 февраля, точная причина возникшей паузы по-прежнему неизвестна, так как спортсменка является так называемым защищенным лицом из-за своего возраста.



Отмечается, что в настоящее время несколько групп юристов работают над сложным делом, которое продлится до завтра, прежде чем будет достигнуто заключение.



«Если Валиева будет наказана, то любые наказания, вероятно, будут гораздо менее суровыми, чем если бы она была старше 16 лет, и роль, которую сыграло ее окружение, станет предметом пристального внимания», — пишет издание.

