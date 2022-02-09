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Источник: Положительную допинг-пробу сдала фигуристка Валиева

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Задержка, связанная с награждением российских фигуристов за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, связана с допинг-пробой 15-летней Камилы Валиевой.

Как сообщает InsidetheGames 9 февраля, точная причина возникшей паузы по-прежнему неизвестна, так как спортсменка является так называемым защищенным лицом из-за своего возраста.

Отмечается, что в настоящее время несколько групп юристов работают над сложным делом, которое продлится до завтра, прежде чем будет достигнуто заключение.

«Если Валиева будет наказана, то любые наказания, вероятно, будут гораздо менее суровыми, чем если бы она была старше 16 лет, и роль, которую сыграло ее окружение, станет предметом пристального внимания», — пишет издание.

В то же время The Guardian со ссылкой на свои источники пишет, что вещество, найденное в ее допинг-пробе, не влияет на спортивные результаты.

Командные соревнования по фигурному катанию завершились 7 февраля. Сборная России с большим запасом стала первой. В составе команды золотыми медалистами стали в том числе петербургские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Это одна из двух золотых медалей, которые россиянам пока удалось выиграть в Пекине.

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Комментарии (8)

SERGEY111
Очередное позорище на всю планету . Виновата конечно не эта малолетняя дурочка а ее окружение тренера и врачи прекрасно знающие что и зачем . И какая необходимость пичкать как в топку всякой химией 15 летнюю девчонку ?
dedmoroz_5e4d8827384c2
Вторыми идут....американцы)))
Kruger
Анаши курнула, расслаблялась.
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