Власти Петербурга рассказали о состоянии младенца, на которого рухнул снег с козырька парадной

Врачи обследовали годовалого ребенка, на которого в центре Петербурга рухнул снег. Малыш чувствует себя хорошо и находится дома с мамой, рассказали 9 февраля в администрации Центрального района.



Там отметили, что падение «незначительного количества снежных масс» произошло не с крыши шестиэтажки, как сообщалось ранее, а с козырька парадной на 4-й Советской, 37. «В отношении виновного лица составлен протокол об административной ответственности», – добавили в пресс-службе.



Об инциденте стало известно накануне. На коляску с ребенком обрушился снег. Малыша доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

