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Эрмитаж изменит часы работы из-за коронавируса и уже закрыл Зимний Дворец Петра I

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Из-за неблагоприятной эпидобстановки Эрмитаж временно закрыл Зимний Дворец Петра I, а с 15 февраля еще и сократит количество рабочих часов. Изменения коснутся как Главного музейного комплекса, так и Главного Штаба. Информацию об этом 9 февраля распространила пресс-служба музея.

С 15 февраля оба музейных комплекса будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00. Продленным днем останется только суббота, в этот день музей будет работать до 20.00. При этом последнего посетителя пустят на сеанс за два часа до закрытия.

Выставка «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения» будет принимать посетителей дольше, чем основной комплекс. Билет на дополнительные вечерние сеансы для посещения выставки нужно будет приобретать отдельно.

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Комментарии (2)

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Danik
Про что идет речь?
Вики вещает:
Зи́мний дворе́ц Петра́ I — личная резиденция императора Петра I, возведённая на набережной Невы у Зимней канавки, архитектурный памятник начала XVIII века, частично сохранившийся и находящийся в здании Эрмитажного театра, включён в музейный комплекс Государственного Эрмитажа.
Что закрылось? Эрмитаж, Эрмитажный театр или что-то еще?
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