Эрмитаж изменит часы работы из-за коронавируса и уже закрыл Зимний Дворец Петра I

Из-за неблагоприятной эпидобстановки Эрмитаж временно закрыл Зимний Дворец Петра I, а с 15 февраля еще и сократит количество рабочих часов. Изменения коснутся как Главного музейного комплекса, так и Главного Штаба. Информацию об этом 9 февраля распространила пресс-служба музея.



С 15 февраля оба музейных комплекса будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00. Продленным днем останется только суббота, в этот день музей будет работать до 20.00. При этом последнего посетителя пустят на сеанс за два часа до закрытия.

