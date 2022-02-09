Объявившие итальянскую забастовку сотрудники скорой в Башкирии получили уведомления об увольнении

Работникам отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ (Республика Башкирия), которые объявили итальянскую забастовку и требовали улучшения условий труда, начали вручать уведомления о сокращении штата. О сложившейся ситуации 9 февраля сообщили в профсоюзе медработников «Действие».

Как уточняется в сообщении, опубликованном в официальной группе профсоюза «ВКонтакте», сокращение штата сотрудников объяснили предстоящим созданием межмуниципального отделения скорой медицинской помощи в рамках Стерлитамакского медицинского округа на базе ССМП. К 2025 году планируется объединить всю службу скорой медицинской помощи Республики Башкортостан в единое учреждение на базе ГБУЗ РБ «РССМП и ЦМК», пояснили в профсоюзе. При этом отмечается, что начать присоединение Ишимбайской скорой помощи к ССМП изначально предполагалось с сентября этого года, однако объявленная медиками забастовка, скорее всего, ускорила эти планы руководства. Все работники уведомления о грядущем увольнении уже получили.

«Фонтанка» писала, что сотрудники Ишимбайской скорой ввиду сложных условий труда требовали укомплектовать бригады двумя медработниками, как предписывает Минздрав, доплачивать за увеличенный объем работ, вернуть доплаты за работу в ночное время и увеличить количество бригад, выходящих на линию. Коллективное обращение медиков и водителей от профсоюза подписали 45 человек.



Одновременно с объявленной итальянской забастовкой сотрудников скорой в Башкирии бессрочную голодовку протеста в начале февраля начали медсестры Коломенского перинатального центра в Подмосковье.

