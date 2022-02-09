В январе россияне взяли ипотеки на 327 млрд рублей — объем кредитования вырос на четверть на фоне растущих ставок

В январе объем ипотечного кредитования в целом по России вырос на 25% и превысил 327 млрд рублей, оценили аналитики ВТБ. Эксперты связывают рост спроса с ожиданиями клиентов, что ставки будут расти и дальше.
«ВТБ обновил рекорд января по продажам ипотеки, что связано с существенным объемом сделок по ранее одобренным кредитам и повышенным спросом клиентов в условиях роста ставок. Объемы выдач также во многом обеспечены действующей программой семейной ипотеки, в рамках которой семьи с детьми могут оформить льготные кредиты на прежних условиях. Сегодня по программе проходит уже каждая третья сделка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Он уточнил, что в январе этого года заемщики ВТБ в Петербурге и Ленобласти взяли более 1,5 тысячи жилищных кредитов на сумму почти 8 млрд рублей, что на 75% выше результата за январь 2021-го. Средний размер кредита в регионе достиг 5,2 млн рублей. Чаще всего петербуржцы покупали квартиры в новостройках — на них пришлось 63% сделок. На программу «Семейная ипотека» пришлось более трети кредитов, на ипотеку с господдержкой — около 10%.