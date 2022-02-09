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«А у метро утки в переходе плавают». Петербуржцы не оценили «смольнинского» гуся, проверяющего уборку улиц

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Кадры с гусем, инспектирующим уборку улиц в Пушкинском районе Петербурга, стали поводом для злословия. Под постом комитета по благоустройству горожане делятся фото с затопленных тротуаров.

Комитет по благоустройству в своей группе во «ВКонтакте» ранее разместил видео из Пушкина, где по улице гуляет гусь. «Гусь лапчатый оценил уборку тротуаров в Пушкинском районе. Вся наледь убрана, скользкости нет, песочек посыпан, но над эстетикой еще можно поработать», — написали чиновники, добавив к посту пару смайликов.

Шутку пользователи не оценили. В комментариях петербуржцы публикуют заваленные снегом и затопленные тротуары: проспект Маршала Блюхера, улицы Достоевского, Социалистическую, Марата. «За гуся мы рады конечно, а у меня сапоги промокли и чуть ногу не сломала», — написала Ксения.

«А у метро «Черная речка» утки в переходе плавают, столько там воды», — добавила Наталья.

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На все фотографии с сугробами и лужами комитет по благоустройству отвечает, что «заявка принята в работу».

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Комментарии (4)

Piter Russo
Так у нас экологичный город оказывается)))
Андрей_спб
Скоро март. Снег сам исчезнет, а смольный отрапортует, что проблема со снегом решена.
bigjohn65
265055770, селезень и утки - у метро "Чёрная речка", а гусь - на видео по ссылке.
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