«А у метро утки в переходе плавают». Петербуржцы не оценили «смольнинского» гуся, проверяющего уборку улиц

Кадры с гусем, инспектирующим уборку улиц в Пушкинском районе Петербурга, стали поводом для злословия. Под постом комитета по благоустройству горожане делятся фото с затопленных тротуаров.
Комитет по благоустройству в своей группе во «ВКонтакте» ранее разместил видео из Пушкина, где по улице гуляет гусь. «Гусь лапчатый оценил уборку тротуаров в Пушкинском районе. Вся наледь убрана, скользкости нет, песочек посыпан, но над эстетикой еще можно поработать», — написали чиновники, добавив к посту пару смайликов.
Шутку пользователи не оценили. В комментариях петербуржцы публикуют заваленные снегом и затопленные тротуары: проспект Маршала Блюхера, улицы Достоевского, Социалистическую, Марата. «За гуся мы рады конечно, а у меня сапоги промокли и чуть ногу не сломала», — написала Ксения.
«А у метро «Черная речка» утки в переходе плавают, столько там воды», — добавила Наталья.
На все фотографии с сугробами и лужами комитет по благоустройству отвечает, что «заявка принята в работу».