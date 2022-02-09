«А у метро утки в переходе плавают». Петербуржцы не оценили «смольнинского» гуся, проверяющего уборку улиц

Кадры с гусем, инспектирующим уборку улиц в Пушкинском районе Петербурга, стали поводом для злословия. Под постом комитета по благоустройству горожане делятся фото с затопленных тротуаров.



Комитет по благоустройству в своей группе во «ВКонтакте» ранее разместил видео из Пушкина, где по улице гуляет гусь. «Гусь лапчатый оценил уборку тротуаров в Пушкинском районе. Вся наледь убрана, скользкости нет, песочек посыпан, но над эстетикой еще можно поработать», — написали чиновники, добавив к посту пару смайликов.

