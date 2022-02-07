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«Я тебя боюсь!» Важный гусь напугал маму с коляской в Пушкине

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Напористый гусь прогуливался в самом центре Пушкина, на углу улиц Леонтьевской и Пушкинской, и даже напугал маму с коляской.

Видео 7 февраля опубликовали в телеграм-канале «Пушкинский новостной». Снимая птицу на камеру мобильника, девушка решила с ней познакомиться и даже попыталась завязать диалог: «Это что вообще происходит? Я тебя боюсь! Посреди города, господи, ты что здесь делаешь, а? Это происходит в Пушкине, посреди города, среди бела дня! Так, только не нападай, я тебя прошу, ладно? Вы посмотрите, что происходит?! Ты откуда взялся? Боже мой!» — причитает женский голос за кадром.

Секрет явления гуся народу оказался прост. Как рассказали подписчики канала, неподалеку находится кафе, где и обитает птица.

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Комментарии (4)

261847251
Тётенька не местная видимо.
Все пушкинцы знают про эту живность.
Там и петух с курицами должен быть, и утки.
Раньше вроде индюки были - не знаю остались ли.
RMN
Идёт себе гусь и идёт. Нет, надо докопаться.
Peshekhod
Господин креативный директор кафе! Купите гусю валенки.
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