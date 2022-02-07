«Я тебя боюсь!» Важный гусь напугал маму с коляской в Пушкине

Напористый гусь прогуливался в самом центре Пушкина, на углу улиц Леонтьевской и Пушкинской, и даже напугал маму с коляской.



Видео 7 февраля опубликовали в телеграм-канале «Пушкинский новостной». Снимая птицу на камеру мобильника, девушка решила с ней познакомиться и даже попыталась завязать диалог: «Это что вообще происходит? Я тебя боюсь! Посреди города, господи, ты что здесь делаешь, а? Это происходит в Пушкине, посреди города, среди бела дня! Так, только не нападай, я тебя прошу, ладно? Вы посмотрите, что происходит?! Ты откуда взялся? Боже мой!» — причитает женский голос за кадром.