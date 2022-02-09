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Канделаки позвала в «увлекательный мир развлечений» после назначения главой ТНТ

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Тина Канделаки прокомментировала свое назначение и.о. директора телеканала ТНТ.

«Приложу максимум усилий, чтобы при слове ТНТ вы не могли оторваться от любого экрана из любой среды, зовущей в увлекательный мир развлечений», — заявила она 9 февраля ТАСС.

О назначении Канделаки накануне сообщил РБК, сегодня эту информацию официально подтвердили в «Газпром Медиа». Она сменила создателя концепции «Дом 2» Романа Петренко. Он остался в ГПМ советником гендиректора Александра Жарова.

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшены, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах», — заявила Канделаки.

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Комментарии (7)

Thunder
Как вообще можно что-то серьезное доверить ветреной особе с такой фамилией? Канделаки - это что? Что не смылось в туалете?
EveReady
Сделать хуже ТНТ будет сложно даже Канделаки. Ноль рисков ))
Komarinsk2019
Собчак уже по этому поводу написала, что у Тины развалилось всё, к чему она прикоснулась, проекты убыточные, управлять Канделаки не умеет.
Так ТНТ и надо, в принципе. За дом-2 и убитый камеди.
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