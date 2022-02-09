Канделаки позвала в «увлекательный мир развлечений» после назначения главой ТНТ

Тина Канделаки прокомментировала свое назначение и.о. директора телеканала ТНТ.



«Приложу максимум усилий, чтобы при слове ТНТ вы не могли оторваться от любого экрана из любой среды, зовущей в увлекательный мир развлечений», — заявила она 9 февраля ТАСС.



О назначении Канделаки накануне сообщил РБК, сегодня эту информацию официально подтвердили в «Газпром Медиа». Она сменила создателя концепции «Дом 2» Романа Петренко. Он остался в ГПМ советником гендиректора Александра Жарова.



«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшены, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах», — заявила Канделаки.

