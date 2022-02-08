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Канделаки возглавит ТНТ. С канала уходит автор концепции «Дома-2»

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Гендиректор ТНТ создатель концепции «Дома-2» Роман Петренко уходит с телеканала, руководить вещателем будет Тина Канделаки. Об этом 8 февраля со ссылкой на свои источники сообщает РБК.

Петренко при этом останется советником гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова. Канделаки в холдинге является управляющим директором всего развлекательного подразделения — в него, помимо ТНТ, входят ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2х2. Отметим, первой о возможном назначении Канделаки еще на прошлой неделе сообщила Ксения Собчак.

В пресс-службе «Газпром-медиа» от официальных комментариев отказались, Канделаки на вопросы журналистов также не ответила. Источник РБК на медиарынке говорит, что Петренко уже предложили присоединиться к компании Originals Production, которую в январе 2022 года создали Национальная медиа группа и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.

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Комментарии (5)

anti hype
кирдык тнт
sergeant-1
Круговорот дерьма в природе.
ДуремарСПб.
Типо спасибо что не кабаева или захарова возглавила?)))
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