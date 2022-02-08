Канделаки возглавит ТНТ. С канала уходит автор концепции «Дома-2»

Гендиректор ТНТ создатель концепции «Дома-2» Роман Петренко уходит с телеканала, руководить вещателем будет Тина Канделаки. Об этом 8 февраля со ссылкой на свои источники сообщает РБК.



Петренко при этом останется советником гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова. Канделаки в холдинге является управляющим директором всего развлекательного подразделения — в него, помимо ТНТ, входят ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2х2. Отметим, первой о возможном назначении Канделаки еще на прошлой неделе сообщила Ксения Собчак.

