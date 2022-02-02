Собчак: Канделаки станет гендиректором ТНТ

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки станет гендиректором канала ТНТ. Об этом 2 февраля сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.



«Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением Матч ТВ и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок. Поздравляю дорогую подругу!», – пишет Собчак.



В сентябре 2021 года Тина Канделаки покинула пост гендиректора телеканала «Матч ТВ». Она заняла должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Сообщалось, что телеведущая будет отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также курировать деятельность развлекательных телеканалов («Пятница!», ТНТ, ТВ-3 и других).

