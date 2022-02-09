«Своя политическая система». Песков заявил, что Россия — не авторитарный режим

Пресс-секретарь президента РФ опроверг заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об авторитарном режиме в России.



«Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах», — цитирует заявление Дмитрия Пескова 9 февраля «Интерфакс».



По его словам, в РФ сложилась «своя политическая система» и «своя система устройства государства». Представитель Кремля также уверен, что Евросоюз не вправе давать такие оценки Российской Федерации.



Песков отметил, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран и требует такого же отношения. «Подобные заявления в такую логику не укладываются», — прокомментировал пресс-секретарь Путина слова Борреля.

