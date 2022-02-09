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«Своя политическая система». Песков заявил, что Россия — не авторитарный режим

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Пресс-секретарь президента РФ опроверг заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об авторитарном режиме в России.

«Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах», — цитирует заявление Дмитрия Пескова 9 февраля «Интерфакс».

По его словам, в РФ сложилась «своя политическая система» и «своя система устройства государства». Представитель Кремля также уверен, что Евросоюз не вправе давать такие оценки Российской Федерации.

Песков отметил, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран и требует такого же отношения. «Подобные заявления в такую логику не укладываются», — прокомментировал пресс-секретарь Путина слова Борреля.

Накануне глава европейской дипломатии заявил, что Россия и Китай могут создать альянс авторитарных государств, способный противостоять демократии.

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Комментарии (25)

Вотэтода
Вы не понимаете! Это другое... (с)
Гангрена
пёсиков жжёт
any_5e4cfc41eb9fb
Логика, в которую то или иное не укладывается - это каждый день с утра до вечера во всех новостях
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