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В Москве возбудили два дела об оправдании терроризма во «ВКонтакте» и в Instagram

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Следственный комитет по Москве возбудил два уголовных дела, связанных с публичным оправданием терроризма в соцсетях. Об этом 9 февраля сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и собеседника, знакомого с материалами дел.

Оба фигуранта — молодые приезжие из Средней Азии. Первый, 21-летний, в октябре 2020 года оставил комментарий под постом о теракте в Париже. В тексте усмотрели признаки публичного оправдания действий агрессора, который обезглавил учителя.

Второе дело возбуждено в отношении 23-летнего мужчины, который опубликовал в Instagram информацию, содержащую «совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания терроризма».

Молодым людям может грозить лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о жителе Владимирской области, который стал фигурантом дела, потому что не сообщил в полицию о посте знакомого про парижский теракт.

16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин (пригород Парижа), по данным полиции, 18-летний выходец из России Абдуллах Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. Анзорова застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек.

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Комментарии (4)

hyperborean
не сообщить в полицию о посте знакомого - это в России преступление.
публично призывать к отрезанию голов - это в России в порядке вещей
X-кот
вы не понимаете, это другое©
v777
А почему уважаемый Следственный комитет до сих пор не возбудил дело по факту публичных призывов к обезглавливанию на митинге в Чечне?
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