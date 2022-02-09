В Москве возбудили два дела об оправдании терроризма во «ВКонтакте» и в Instagram

Следственный комитет по Москве возбудил два уголовных дела, связанных с публичным оправданием терроризма в соцсетях. Об этом 9 февраля сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и собеседника, знакомого с материалами дел.



Оба фигуранта — молодые приезжие из Средней Азии. Первый, 21-летний, в октябре 2020 года оставил комментарий под постом о теракте в Париже. В тексте усмотрели признаки публичного оправдания действий агрессора, который обезглавил учителя.



Второе дело возбуждено в отношении 23-летнего мужчины, который опубликовал в Instagram информацию, содержащую «совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания терроризма».

