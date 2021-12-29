Не сообщил о преступлении. Россиянин стал фигурантом дела из-за поста знакомого о теракте

УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело против местного жителя — за то, что он не сообщил в полицию о знакомом, который опубликовал во «Вконтакте» посты «с положительной оценкой теракта во Франции». Об этом 29 декабря сообщает ТАСС.



По версии следствия, в прошлом году житель Республики Коми написал посты, оправдывающие терроризм и содержащие положительную оценку действий радикального исламиста, убившего учителя в Конфлан-Сент-Онорионе. Об этом автор записей рассказал владимирцу, но тот «умышленно промолчал» в ходе опроса, который проводил в ноябре 2021-го сотрудник ФСБ. В этом усмотрели несообщение о преступлении.

