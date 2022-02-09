Именинника, уехавшего после смертельного удара по посетителю кафе на Седова, догнали на Кондратьевском

На пять дней оттянул встречу с полицией участник драки в Невском районе Петербурга, после которой к НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли труп.

Подозреваемого в убийстве посетителя кафе «Водопад» накануне задержали в квартире дома на Кондратьевском проспекте, стало известно «Фонтанке» 9 февраля. В середине прошлой недели гражданин Азербайджана с компанией отмечал в заведении на улице Седова своё 45-летие и, по версии следствия, ударил ножом сидевшего за соседним столом мужчину.

Свидетели случившегося привезли 49-летнего жителя Петербурга к больнице около половины четвертого ночи 3 февраля, медики констатировали смерть.