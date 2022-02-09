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Именинника, уехавшего после смертельного удара по посетителю кафе на Седова, догнали на Кондратьевском

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На пять дней оттянул встречу с полицией участник драки в Невском районе Петербурга, после которой к НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли труп.

Подозреваемого в убийстве посетителя кафе «Водопад» накануне задержали в квартире дома на Кондратьевском проспекте, стало известно «Фонтанке» 9 февраля. В середине прошлой недели гражданин Азербайджана с компанией отмечал в заведении на улице Седова своё 45-летие и, по версии следствия, ударил ножом сидевшего за соседним столом мужчину.

Свидетели случившегося привезли 49-летнего жителя Петербурга к больнице около половины четвертого ночи 3 февраля, медики констатировали смерть.

Утро в полиции встречали пятеро участников ссоры, предполагаемый автор смертельного удара успел уехать на «Митсубиши Паджеро».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Гангрена
понять и простить, земляк беглова всё же...
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