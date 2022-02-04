К больнице на юге Петербурга подкинули полумертвого мужчину. Его везли из кафе через весь город

Пять человек задержали после того, как раненного в грудь мужчину подбросили к НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».



Сотрудники больницы во Фрунзенском районе по камерам увидели, как к стационару на Будапештской около половины четвертого ночи 3 февраля неизвестные привезли мужчину и перенесли из салона к дверям приемного покоя, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. Врачи могли только констатировать смерть пациента.



О ЧП сообщили в полицию. Сотрудники МВД установили, что погибший — 49-летний неработающий житель Петербурга — ночью отдыхал в кафе «Водопад» на улице Седова. Ранение он получил в ходе ссоры с компанией, которая сидела за соседним столом.

