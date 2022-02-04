FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -8
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

К больнице на юге Петербурга подкинули полумертвого мужчину. Его везли из кафе через весь город

18
Печать

Пять человек задержали после того, как раненного в грудь мужчину подбросили к НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сотрудники больницы во Фрунзенском районе по камерам увидели, как к стационару на Будапештской около половины четвертого ночи 3 февраля неизвестные привезли мужчину и перенесли из салона к дверям приемного покоя, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. Врачи могли только констатировать смерть пациента.

О ЧП сообщили в полицию. Сотрудники МВД установили, что погибший — 49-летний неработающий житель Петербурга — ночью отдыхал в кафе «Водопад» на улице Седова. Ранение он получил в ходе ссоры с компанией, которая сидела за соседним столом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в полицию были доставлены пятеро участников конфликта — трое граждан Азербайджана в возрасте от 33 до 48 лет (все они имеют в РФ либо вид на жительство, либо состоят на миграционном учете), а также двое граждан РФ — 42 и 56 лет. В отношении них были составлены протоколы о «мелком хулиганстве».

Но подозрение на роковой удар ножом в грудь пало на мужчину, который скрылся с места преступления на «Митсубиси Паджеро» — 45-летнего гражданина Азербайджана, который отмечал в кафе в друзьями наступивший день рождения. Его сейчас ищут. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Диаспорам в этом городе особенно комфортно, можно делать, что угодно.
nikonian
Тожероссияне, как обычно. Но вроде как люди-то не пострадали в данном случае. Седова, как и Обухово, то еще гетто.
avtech
почему этот гражданин азербаджана находится в нашем городе являясь
бандитом и рецидивистом
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний