Власти Петербурга заявили, что очереди из скорых возникают только «эпизодически»

Комитет по здравоохранению Петербурга прокомментировал очереди из скорых, которые сняли на видео у больницы Святого Георгия. Чиновники назвали их «эпизодическими» и «кратковременными».



«Эпизодические очереди из машин скорой помощи у одного из многопрофильных стационаров Петербурга… связаны с ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве 8 февраля.



По словам чиновников, очереди быстро продвигаются, и машины передают пациента больнице в течение 30–40 минут. На входе в стационар пациентов сортируют по тяжести заболевания. Крайне тяжелые отправляются в реанимацию, минуя приемное отделение. Те, кто в легком состоянии, пропускают вперед более тяжелых. Пиковая нагрузка приходится на 6–8 часов вечера. В это время в приемном покое работают сразу 8 бригад.

