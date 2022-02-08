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Власти Петербурга заявили, что очереди из скорых возникают только «эпизодически»

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Комитет по здравоохранению Петербурга прокомментировал очереди из скорых, которые сняли на видео у больницы Святого Георгия. Чиновники назвали их «эпизодическими» и «кратковременными».

«Эпизодические очереди из машин скорой помощи у одного из многопрофильных стационаров Петербурга… связаны с ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве 8 февраля.

По словам чиновников, очереди быстро продвигаются, и машины передают пациента больнице в течение 30–40 минут. На входе в стационар пациентов сортируют по тяжести заболевания. Крайне тяжелые отправляются в реанимацию, минуя приемное отделение. Те, кто в легком состоянии, пропускают вперед более тяжелых. Пиковая нагрузка приходится на 6–8 часов вечера. В это время в приемном покое работают сразу 8 бригад.

В комздраве отметили, что их линейно-контрольная служба следит за ситуацией по GPS и по необходимости отправляет машины в другие стационары.

Кадры с десятком карет скорой опубликовал гендиректор частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах. Судя по его словам, очереди отнюдь не эпизодические. Он считает, что проблемой никто не занимается.

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Комментарии (5)

Артист ритуальных услуг
И "эпизоды" эти из очень знакомой пьесы. Ага.
267068277
Грешно по GPS следить, когда миллиарды вложены в Глонасс
ДуремарСПб.
Как горожанин и читатель Фонтанки сообщаю в Смольный, правительству города, мы вам ни в беса не верим.И никогда уже не поверим,хоть какой вы там меморандум не выдадите.Достали.
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