FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
75.30р85.89р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

У петербурженки, оказавшейся на аппарате ИВЛ на Бали, появился шанс вернуться домой — российские власти обещают помочь

Российские власти активно подключились к организации помощи петербурженке Полине Стрелец, которая получила серьезные травмы на Бали. Семья девушки разослала обращения в разные инстанции, вплоть до администрации президента.

8
Печать

«Администрация Санкт-Петербурга, Олег Смолин, Сергей Миронов, Дмитрий Кузнецов и другие депутаты Госдумы в настоящее время активно подключились к проблеме, чтобы организовать медицинскую эвакуацию Полины в Россию, — рассказала «Фонтанке» мама пострадавшей Ирина Стрелец. — Очень многие представители власти откликнулись на наши обращения, чтобы моя дочь могла как можно скорее вернуться домой и получить медицинскую помощь здесь».

Как ранее сообщала «Фонтанка», 24-летняя петербурженка получила серьезные травмы во время отдыха на Бали. Медицинская страховка на 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на реанимационную палату и две операции, сейчас пациентка находится без сознания на аппарате ИВЛ. Вывезти ее в Россию можно только самолетом санитарной авиации, стоимость такого рейса составляет 15–17 миллионов рублей.

Проблемы с медицинской эвакуацией россиян, пострадавших во время отдыха за рубежом, возникают регулярно, так как при покупке медицинской страховки мало кто обращает внимание на строчку об оплате санитарной авиации. Системного решения проблемы нет, в каждом случае искать выход приходится в индивидуальном порядке. Летом 2021 года «Фонтанка» рассказывала о том, с какими трудностями столкнулась мать девочки-подростка, у которой случился правосторонний паралич во время каникул на Кипре.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

15133156141
"Олег Смолин, Сергей Миронов, Дмитрий Кузнецов"
Запомните, если что-то случится со здоровьем обращайтесь к ним, ведь если они помогли одной Россиянке, то должны и обязаны помочь и остальным нуждающимся в операциях, редких и дорогих лекарствах, больным детям....
КарабасСПб
Господа! С какого такого ее должны за 250-300 т. баксов транспортировать. Она там живёт, есть страховка. Если ее страховка закончилась, то это ее трудности. У нас дети малые без операций умирают, а тут взрослая тетя.
Ostrovok
Извините пожалуйста, а сколько налогов в бюджет РФ заплатила пострадавшая женщина, которая живет на Бали, имеет там свой онлайн-бизнес и расшиблась, катаясь на гидроцикле?
И почему ее эвакуацию должны оплатить российские налогоплательщики?
Тогда мне тоже пора обращаться к депутатам за помощью: у бабушки, трудившейся всю жизнь, разрушается коленный сустав. Очередь на операцию по квоте- 2 года. Нужно всего-ничего- четверть миллиона на коммерческую операцию без очереди и ещё сто тысяч на реабилитацию. Или молодайку-блохера катать на самолете МЧС за 15 миллионов нужнее и важнее?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний