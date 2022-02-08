У петербурженки, оказавшейся на аппарате ИВЛ на Бали, появился шанс вернуться домой — российские власти обещают помочь

«Администрация Санкт-Петербурга, Олег Смолин, Сергей Миронов, Дмитрий Кузнецов и другие депутаты Госдумы в настоящее время активно подключились к проблеме, чтобы организовать медицинскую эвакуацию Полины в Россию, — рассказала «Фонтанке» мама пострадавшей Ирина Стрелец. — Очень многие представители власти откликнулись на наши обращения, чтобы моя дочь могла как можно скорее вернуться домой и получить медицинскую помощь здесь».



Как ранее сообщала «Фонтанка», 24-летняя петербурженка получила серьезные травмы во время отдыха на Бали. Медицинская страховка на 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на реанимационную палату и две операции, сейчас пациентка находится без сознания на аппарате ИВЛ. Вывезти ее в Россию можно только самолетом санитарной авиации, стоимость такого рейса составляет 15–17 миллионов рублей.

