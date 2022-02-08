У петербурженки, оказавшейся на аппарате ИВЛ на Бали, появился шанс вернуться домой — российские власти обещают помочь

«Администрация Санкт-Петербурга, Олег Смолин, Сергей Миронов, Дмитрий Кузнецов и другие депутаты Госдумы в настоящее время активно подключились к проблеме, чтобы организовать медицинскую эвакуацию Полины в Россию, — рассказала «Фонтанке» мама пострадавшей Ирина Стрелец. — Очень многие представители власти откликнулись на наши обращения, чтобы моя дочь могла как можно скорее вернуться домой и получить медицинскую помощь здесь».
Как ранее сообщала «Фонтанка», 24-летняя петербурженка получила серьезные травмы во время отдыха на Бали. Медицинская страховка на 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на реанимационную палату и две операции, сейчас пациентка находится без сознания на аппарате ИВЛ. Вывезти ее в Россию можно только самолетом санитарной авиации, стоимость такого рейса составляет 15–17 миллионов рублей.
Проблемы с медицинской эвакуацией россиян, пострадавших во время отдыха за рубежом, возникают регулярно, так как при покупке медицинской страховки мало кто обращает внимание на строчку об оплате санитарной авиации. Системного решения проблемы нет, в каждом случае искать выход приходится в индивидуальном порядке. Летом 2021 года «Фонтанка» рассказывала о том, с какими трудностями столкнулась мать девочки-подростка, у которой случился правосторонний паралич во время каникул на Кипре.